Rennes prépare un énorme mercato

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Depuis le début du mercato estival, le Stade Rennais a surtout été dans la peau d'un vendeur avec les départs de Truffert et Assignon notamment. De quoi craindre une équipe au rabais pour la saison qui arrive. Néanmoins, les achats arrivent et ça sera du lourd.

Sans droits TV assurés, l'heure est à la prudence pour les clubs de Ligue 1 au mercato. Une équipe symbolise mieux que les autres ce tour de vis forcé : le Stade Rennais. La saison dernière, les Bretons ont dépensé plus de 140 millions d'euros sur les deux périodes de mercato. La palme est revenue à Seko Fofana, rapatrié d'Arabie Saoudite contre 20 millions d'euros en janvier et un salaire XXL. Une stratégie synonyme d'échec au vu du faible rendement de nombreuses recrues. Même si Rennes avait aussi bien vendu avec Désiré Doué vendu au PSG pour 50 millions d'euros notamment, la priorité de l'été 2025 est de renflouer d'abord les caisses.

Rennes sera très agressif sur la fin de l'été

Ainsi, le 12e du dernier championnat de France a vendu Lorenz Assignon à Stuttgart, Adrien Truffert à Bournemouth, Azor Matusiwa à Ipswich et a prêté Albert Gronbaek au Genoa. Des transferts qui ont rapporté plus de 40 millions d'euros aux Rennais. Une belle manne financière pour assurer l'avenir du club mais une mauvaise opération sur le plan sportif. Pour le moment, les achats ne sont pas légion pour l'équipe entraînée par Habib Beye.

Rennes dégraisse et va attaquer fort: faut juste être patient !!



Il ne sert à rien de parler pr parler. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 14, 2025

Mais cela va changer selon l'insider Mohamed Toubache-Ter sur X. « Rennes dégraisse et va attaquer fort : faut juste être patient !! Il ne sert à rien de parler pour parler », a t-il posté alors qu'un supporter rennais le pressait de révéler plus d'informations mercato relatives à son club. Les Bretons ne devront pas attendre trop longtemps quand même pour amener leurs nouveaux joueurs. En effet, la Ligue 1 reprend ses droits dans un mois seulement avec la réception de l'OM au Roazhon Park. Lorient, Angers, Lyon et Nantes suivront pour une entame musclée surtout avec une équipe qui n'est pas encore au complet.