Rennes prend un KO pour un attaquant de Serie A

En pleine phase de reconstruction après une saison ratée en Ligue 1, le Stade Rennais veut dégraisser son effectif, mais également se renforcer. Les Bretons partent piocher en Italie. L’AS Roma pourrait vendre Eldor Shomurodov.

Le Stade Rennais cherche à lancer un nouveau cycle pour la saison prochaine. Après un exercice 2024/2025 moribond, les Bretons vont dégraisser l’effectif et certains joueurs cadres sont déjà partis. La volonté des dirigeants et de trouver un joueur sur le secteur offensif. Le nouveau directeur sportif Loïc Désiré planche déjà sur plusieurs pistes. Selon Foot Mercato, le Stade Rennais a pris des renseignements sur un attaquant de Serie A bientôt en fin de contrat. Cependant, le club français n’est pas le seul sur le dossier et la Turquie semble plus avancée.

Istanbul Başakşehir en avance sur Rennes

Toujours selon le quotidien français, le Stade Rennais piste Eldor Shomurodov. L’international ouzbek (82 sélections) n’a jamais réussi sa transition du côté de l’AS Roma. Arrivé en 2021 en provenance du Genoa contre 19,6 millions d’euros, le joueur de 29 ans cherche une porte de sortie. En fin de contrat en 2026, le joueur va être vendu par la Roma cet été afin de toucher un petit peu d’argent. Après un enchainement de prêt du côté de la Spezia puis à Cagliari, le joueur a retrouvé la capitale italienne cette saison. Avec quatre buts et autant de passes décisives en 27 apparitions en Serie A, Eldor Shomurodov n’a pas convaincu les dirigeants du club de le conserver. Le Stade Rennais a pris la température, mais Foot Mercato précise que le joueur devrait s’engager du côté d’Istanbul Başakşehir. Un transfert qui tourne autour des sept millions d’euros.