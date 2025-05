Rennes prend un coup de massue à 25ME

Le départ du capitaine Habib Diarra se profile à Strasbourg et malheureusement pour Rennes, c’est vers la Premier League que pourrait atterrir le milieu de terrain sénégalais de 21 ans durant le mercato.

Cette saison, le RC Strasbourg a énormément fait parler et plusieurs joueurs ont crevé l’écran à l’instar de Bakwa, Emegha ou encore Andrey Santos. Dans l’ombre, un autre joueur a été capital pour Liam Rosenior, il s’agit bien sûr du capitaine Habib Diarra. Leader de l’équipe alsacienne à seulement 21 ans, il a bouclé sa troisième saison avec les pros du Racing. Mais l’heure du départ a sans doute sonné pour cet enfant de la Meinau, convoité par le Stade Rennais mais pas uniquement.

🚨 Aston Villa are set to make a £25m move for Strasbourg midfielder, Habib Diarra 🇸🇳



✍️ - [@reluctantnicko] #avfc pic.twitter.com/cUZALdknfZ