Rennes pigeonné par le Sporting, la tension monte

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club breton serait d'ailleurs sur le point d'enregistrer la venue de Conrad Harder.

A Rennes, on veut finir le mercato estival de la meilleure des manières. Les dirigeants bretons savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur après une saison passée ratée. Pas mal de changements ont déjà eu lieu dans l'effectif d'Habib Beye. Le Stade Rennais a notamment besoin d'un nouvel attaquant depuis le départ à Nottingham Forest d'Arnaud Kalimuendo. Les pensionnaires du Roazhon Park ont très certainement trouvé leur bonheur avec Conrad Harder, jeune crack danois du Sporting. Mais voilà, le club portugais joue avec les nerfs de Rennes et veut lui faire payer le prix fort.

Le Sporting frustre Rennes au mercato

Comme indiqué ces dernières heures par Ouest France, le Sporting veut en effet revoir à la hausse l'indemnité de départ du joueur de 20 ans. Le média explique notamment : « Les négociations sont toujours en cours, elles naviguent entre 20 et 25 millions d’euros bonus compris. Selon nos informations, Rennes aurait déjà proposé un peu plus de 20 millions d’euros pour le « prospect » danois. Le club portugais ferait encore monter un peu les enchères, pas très loin de 25 millions d’euros, laissant aussi filtrer l’intérêt d’autres clubs, notamment de l’AC Milan ». Toujours est-il que Conrad Harder devrait bel et bien s'engager avec Rennes, pour une durée de 5 saisons. Il se dit qu'il pourrait arriver en Bretagne en début de semaine prochaine. Mais tout cela aura un prix et le natif de Holte ne devra pas tarder à rassurer sur son potentiel. Il évoluera en tout cas dans une formation ambitieuse et déterminée à jouer les trouble-fêtes cette saison en Ligue 1.