Rennes officialise le prêt de Gronbaek au Genoa

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Un an après avoir signé au Stade Rennais pour 15ME, et après un premier prêt de six mois cet hiver à Southampton, Albert Gronbaek ne jouera pas avec le club breton la saison prochaine. En effet, Rennes a officialisé le prêt avec option d'achat du milieu offensif international au Genoa.