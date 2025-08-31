Rennes mise tout sur un attaquant bien connu en Ligue 1

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le Stade Rennais rêve toujours d'attirer un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato. Le Stéphanois Lucas Stassin faisait figure de candidat idéal mais l'ASSE est bien trop difficile à faire plier.

Qui conduira l'attaque rennaise cette saison ? Après avoir vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, Rennes s'est penché tardivement sur la question de son recrutement offensif. Le club breton a multiplié les pistes et a finalement obtenu le transfert d'Estéban Lepaul pour 15 millions d'euros. L'ancien angevin rejoint le jeune Mohamed Kader Meïté dans ce secteur. Toutefois, le directeur sportif Loïc Désiré juge que ce n'est pas suffisant pour la saison à venir et travaille activement pour dénicher un autre buteur. Rennes étudie plusieurs pistes dont notamment celle menant à Lucas Stassin.

L'ASSE bloque définitivement Stassin

L'attaquant de l'AS Saint-Etienne a exprimé à plusieurs reprises son souhait de ne pas évoluer en Ligue 2 lors des prochains mois. De quoi donner de l'espoir à Rennes dans ce dossier. Cependant, les Verts ne veulent rien savoir. Hors de question pour eux de céder un cadre aussi important d'autant qu'ils n'ont pas besoin de vendre avec le fonds Kilmer Sports à leur tête. L'ASSE a écœuré le Stade Rennais qui se voit contraint d'abandonner la piste Stassin selon les informations de Foot Mercato.

ASSE : Stassin et Davitashvili ont des comptes à rendre https://t.co/OTkQoNN6Ow — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2025

Il faut dire que les Bretons ont été refroidis par le rejet de leur offre à 17 millions d'euros pour l'attaquant belge selon le journaliste Sacha Tavolieri. Face à cette situation de blocage et avec l'échec de la piste Harder, Rennes mise désormais tout sur Breel Embolo. Remplaçant à Monaco, le Suisse ne sera pas simple à recruter puisque la Roma est aussi entrée dans la danse. Lundi soir, Rennes risque d'achever le mercato sans recrue supplémentaire en attaque et ce n'est pas faute d'avoir tout essayé.