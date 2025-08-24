Rennes ‍: Les Saoudiens s'attaquent à la pépite rennaise

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Revenu à Rennes l'hiver dernier, Jérémy Jacquet n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Le jeune défenseur central affole aussi les grands clubs européens qui rêvent de l'enrôler au plus vite. L'engouement gagne désormais l'Arabie Saoudite.

Passer de la Ligue 2 aux radars des plus grands clubs mondiaux en quelques mois, tel est le destin de Jérémy Jacquet. Le défenseur central de 20 ans a vécu l'année 2024 à Clermont, étant prêté par Rennes. Au vu de son énorme potentiel, le club breton s'est résolu à le rapatrier en urgence en février dernier. Grand bien lui en a pris puisque Jacquet s'est affirmé comme le patron de l'arrière-garde rennaise en Ligue 1. Il enchaîne les prestations de haut niveau comme vendredi dernier face à Marseille. Les Rennais doivent en profiter au maximum car pas sûr que le jeune français s'éternise chez eux.

Al-Hilal tente le coup pour Jacquet

En effet, les grandes écuries européennes convoitent un joueur déjà comparé à Raphaël Varane. Arsenal et le Real Madrid sont notamment intéressés par son transfert dans un futur proche. Rennes a résisté à leurs approches pour le moment. Cependant, les Saoudiens et leurs dollars sont désormais de la partie selon les informations de Sacha Tavolieri. Le journaliste belge avance qu'Al-Hilal passe à l'offensive pour Jérémy Jacquet en cette fin de mercato. Le natif de Bondy se voit offrir un salaire XXL pour aller à Riyad dès cet été.

🇸🇦🔴⚫️ Al-Hilal Football Club a ciblé Jeremy Jacquet comme le défenseur central U21 à recruter en priorité cet été avec, à la clé, un potentiel salaire mirobolant.



🙅🏻‍♂️🇫🇷 Le club saoudien est entré en contact avec l’entourage mais RIEN n’indique à ce jour que Jacquet, ciblé par… pic.twitter.com/w21I4ZRYxl — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 23, 2025

La formation saoudienne peut se permettre de recruter le défenseur. En Saudi Pro League, le nombre d'étrangers de plus de 21 ans est limité mais Jacquet n'est âgé que de 20 ans. De quoi en faire une priorité absolue. Malheureusement pour Al-Hilal, le joueur français et son entourage ne sont pas intéressés par une aventure dans le Golfe à ce stade. Il faut dire qu'avec son potentiel, le joueur rennais peut raisonnablement trouver mieux au mercato. Surtout, l'Equipe de France peut devenir une réalité pour lui à court terme. Ce serait dommage de refroidir Didier Deschamps en rejoignant un championnat exotique et encore inférieur à l'Europe au niveau sportif.