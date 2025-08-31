Rennes ‍: Leicester drague un indésirable de Beye

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après seulement un an à Rennes, Jordan James pourrait quitter la Bretagne. Le milieu de terrain gallois est ciblé par Leicester.

L’opération dégraissage se poursuit au Stade Rennais. Après avoir bouclé le départ de Fabian Rieder en Allemagne, le club breton est en passe de se séparer d’un autre milieu de terrain. A en croire les informations du Parisien, Jordan James a lui aussi de fortes chances de faire ses valises d’ici à lundi soir. Le quotidien francilien nous apprend que Leicester s’est positionné de manière concrète pour récupérer le joueur de 21 ans. Un départ auquel ne s’opposera pas Habib Beye puisque James, qui avait beaucoup joué sous Jorge Sampaoli, n’entre pas dans les plans de l’ancien entraîneur du Red Star. Aucun accord n’a toutefois été trouvé pour l’instant alors que Rennes souhaite un transfert sec et ne veut pas entendre parler d’un prêt.