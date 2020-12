Rennes : Le PSG en alerte, le Bayern débarque sur Camavinga

Dans : Rennes.

Désireux de s’offrir les meilleurs jeunes Français, à l’instar de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait d’Eduardo Camavinga une piste logique au mercato.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022, l’international tricolore est l’une des grandes priorités du Qatar dans l’optique du prochain mercato estival. En toute logique, il ne sera pas simple pour le PSG de boucler un tel dossier au vu de la gravité de la crise financière. Le Paris Saint-Germain devra également se battre avec les plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid… mais pas seulement. En effet, si le champion d’Espagne en titre est intéressé, il n’est pas le seul à courtiser assidument Eduardo Camavinga. A en croire les informations de France Football, le Bayern Munich a également fait irruption dans ce dossier bouillant.

Le média dévoile que la direction bavaroise est très intéressée par l’idée de récupérer Eduardo Camavinga, dont le profil fait l’unanimité en interne. Il faut dire qu’à ce poste, le Bayern Munich s’est globalement affaibli cet été avec le départ de Thiago Alcantara. A l’issue de la saison, Javi Martinez fera également ses valises, ce qui va laisser de la place à un joueur tel qu’Eduardo Camavinga. Financièrement, le champion d’Allemagne en titre n’a jamais été trop friand des transferts XXL, mais la donne a récemment changé avec le transfert de Lucas Hernandez pour 80 ME en provenance de l’Atlético de Madrid. En dépit de la crise financière qui touche tous les clubs européens, le Bayern Munich se placera-t-il sur Eduardo Camavinga ? C’est une possibilité, et nul doute que cela compliquera grandement la tâche du PSG et du Real Madrid. Quoi qu’il en soit, il est clair que le Rennais, qui traverse une période de moins bien actuellement à l’image de son équipe, sera l’une des attractions du prochain mercato.