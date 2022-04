Rennes : Le patron du centre de formation frappé par le père d'un de ses joueurs

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Depuis des mois, on enregistre de plus en plus de violence à l'encontre des officiels, des bénévoles et des dirigeants dans le football. C'est cette fois le patron du centre de formation de Rennes qui a été la victime d'une agression.

Directeur du centre de formation de Rennes depuis 2020, Denis Arnaud a été victime d’une agression à l’occasion du match entre la défaite de la réserve du club rennais contre le stade Brestois en National 3. Selon France Bleu Armorique, et différents témoins, c’est le père de Noah Françoise, capitaine de cette équipe rennaise, qui est venu en découdre avec le patron du centre de formation. « La bagarre a éclaté entre Denis Arnaud, directeur du centre de formation et Robert Françoise, père de Noah, a l’issue de la défaite de la N3 face à Brest. Pour info, et c’est une info mais pas une excuse à cette bagarre je préfère préciser, le père de Noah reproche de longue date au club le traitement de son fils, sous contrat pro sans réellement être considéré comme tel au SRFC », a précisé François Rauzy, journaliste de la radio régionale qui assistait au match.

Rennes ne va pas laisser cette agression

[COMMUNIQUÉ]



Le Stade Rennais F.C. condamne avec force l’agression subie par Denis Arnaud et adresse son soutien total à son Directeur du centre de formation ainsi qu'aux éducateurs du club.⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 24, 2022

Ce dimanche, le Stade Rennais a annoncé que bien évidemment ce dérapage n’allait pas rester impuni. « Le Stade Rennais FC condamne avec force l’agression subie par son Directeur du centre de formation. Samedi 23 avril, après le match de national 3 opposant le Stade Rennais F.C. au Stade Brestois, le directeur du centre de formation Denis Arnaud a été victime d’une agression verbale et physique par le père d’un joueur. Dans l’attente d’une enquête interne, le Stade Rennais F.C. condamne avec vigueur ce comportement inacceptable qui s’oppose radicalement aux valeurs du football et à l’esprit de l’académie Rouge et Noir. « Le club adresse son soutien total à Denis Arnaud et aux éducateurs du club », a prévenu le club breton.