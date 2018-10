Rennes : Lamouchi viré ? Létang répond sans détour

Dans : Rennes, Ligue 1.

La défaite de Rennes contre Reims, dimanche à Roazhon Park, a remis une grosse pression sur les épaules de Sabri Lamouchi, lequel avait déjà semblé être en danger avant la victoire à Monaco il y a deux semaines. Mais les résultas négatifs de ces derniers jours en Europa League et en Ligue 1 pouvaient laisser craindre des jours compliqués pour le coach du club breton. Cependant, Olivier Létang, comprenant que les rumeurs allaient rejaillir a tenu à mettre les choses au point.

« Vous savez, je ne suis pas du genre à changer d’avis toutes les semaines. Il y a quinze jours, après Monaco, j’avais déjà dit au staff qu’il fallait travailler dans le temps et la stabilité, c’est comme ça qu’on construit les choses. On a réussi une formidable fin de saison passée, aujourd’hui on a quasiment les mêmes hommes avec un effectif de qualité, donc on avait plus de réussite qu’aujourd’hui, mais pas que. Il nous manque aussi des choses. Tout le monde parle d’efficacité offensive, mais défensivement on est trop friable », a fait remarquer le président du Stade Rennais, visiblement décidé à ne pas mettre trop de pression sur son entraîneur et ses joueurs. On saura samedi soir à Caen si cela est payant.