Rennes lâche 20 millions pour le successeur de Kalimuendo

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, le Stade Rennais explore la piste Brian Brobbey, en situation d’échec à l’Ajax après avoir explosé au RB Leipzig.

Après avoir renforcé sa défense et son milieu de terrain avec les signatures de Merlin, Frankowski, Rongier et Camara, le Stade Rennais va profiter des quinze derniers jours du mercato pour s’attaquer à son chantier offensif. Le club breton a bouclé la vente d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest et se penche depuis plusieurs jours sur la question de sa succession. Parmi les pistes étudiées par le board rennais figure l’attaquant hollandais de l’Ajax Brian Brobbey.

Brian Brobbey pisté par le Stade Rennais, par où commencer… 🔴⚫️



Profil différent d’Arnaud Kalimuendo, beaucoup plus joueur de surface (sans pour autant être prolifique, on y reviendra) mais bien moins à l’aise dans le jeu combiné.



Monstre physique dans tous les domaines… https://t.co/rmGVlD9C14 pic.twitter.com/WXQAXJaSKt — Enzo Pailot (@enzopailot) August 18, 2025

En situation d’échec à Amsterdam après avoir fait grosse impression à Leipzig, ce qui lui avait valu un transfert pour 16 millions d’euros, le joueur de 23 ans intéresse fortement le pensionnaire du Roazhon Park. A tel point que selon l'Algemeen Dagblad, le Stade Rennais a soumis une offre de plus de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur de 23 ans. Un dossier mené en parallèle de la piste Esteban Lepaul. Selon les informations de L’Equipe, le club breton a soumis une offre d’environ 10 millions d’euros au SCO pour s’offrir les services du buteur de 25 ans, très performant en Ligue 1 depuis près d’un an.

Brobbey et Lepaul, Rennes multiplie les pistes

Mais le club angevin n’est pas du tout sur la même longueur d’onde que le directeur sportif rennais Loïc Désiré dans ce dossier. Et pour cause, le quotidien national indique qu’Angers réclame la somme folle de 25 millions d’euros pour son numéro neuf, buteur lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre le Paris FC ce dimanche après-midi (1-0). Une seconde offre rennaise se prépare, et la question est maintenant de savoir si Rennes s’approchera des exigences angevines dans ce dossier. Que ce soit avec Brobbey ou Le Paul, Rennes a en tout cas l’intention de se renforcer au poste de numéro neuf. Reste à voir qui sera l’heureux élu pour rejoindre l’effectif d’Habib Beye d’ici au 31 août.