Rennes ‍: La priorité de Beye joue en Turquie

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

A la recherche de nouvelles recrues pour relancer une machine enrayée en vue de la saison prochaine, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur le jeune Nigérian Anthony Dennis. Auteur d'une grosse saison avec Göztepe, il attise de nombreuses convoitises.

La saison du Stade Rennais ne restera pas dans les annales du club. Classés 11es à trois journées de la fin d'un bien triste exercice, les Bretons ont passé une grande partie de leur saison à lutter pour s'éloigner de la zone rouge. Les trois entraineurs qui auront officié depuis le mois d'août auront finalement réussi à faire du Stade Rennais une équipe lambda qui ne force aucune crainte à ses adversaires. Pour remédier à cela, la direction sportive a décidé de s'activer pour recruter de nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine. De nombreuses pistes ont déjà de l'écho dans la presse, mais la dernière en date est celle menant à Anthony Dennis.

Rennes scrute en Turquie

A la recherche d'un milieu de terrain défensif pour apporter de l'équilibre à l'effectif de Habib Beye, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Anthony Dennis, selon les informations d'Africa Foot. Le jeune Nigérian de 20 ans réalise une saison plus que prometteuse avec le club turc de Göztepe et attise en ce sens les convoitises de clubs des plus gros championnats européens. Evalué à 2 millions d'euros par Transfermarkt, Dennis est également sur les tablettes de St. Pauli en Bundesliga et de Brighton en Premier League. Une concurrence vive pour le Stade Rennais qui sait désormais qu'il doit se montrer très convaincant.

Cette saison, Anthony Dennis a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues et il a joué un rôle important dans la belle saison de Göztepe. Actuellement classé 8e de SüperLig, le club turc est en plein exploit alors qu'il est revenu de deuxième division cette saison.