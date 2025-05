Rennes ‍: Kalimuendo s'en va, sa destination va surprendre

Dans : Rennes.

L'élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au PSG a poussé Arsenal à repenser totalement son effectif pour la saison prochaine. En priorité, les Gunners travaillent au recrutement d'un attaquant de pointe, avec Arnaud Kalimuendo en ligne de mire.

La défaite à l'Emirates Stadium face au Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, le 29 avril dernier, a fait très mal aux Gunners. Depuis ce coup derrière la tête, les hommes de Mikel Arteta n'ont pas remporté le moindre match, enchainant ensuite avec une défaite face à Bournemouth, une autre au Parc des Princes puis un nul face à un Liverpool déjà champion. Ces matchs, comme beaucoup d'autres cette saison, ont montré que le club londonien avait de grosses carences dans la finition. Pour pallier ces manques et donner à l'entraineur espagnol une meilleure force de frappe en vue de la saison prochaine, la direction des Canonniers a prévu le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe. Parmi les pistes évoquées, on retrouve notamment Arnaud Kalimuendo.

De Rennes à Arsenal, Kalimuendo franchit un cap

La belle saison réalisée par Arnaud Kalimuendo à Rennes sur le plan individuel, avec 17 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, lui vaut d'attiser la convoitise d'Arsenal, indique Just Arsenal. Régulier dans la performance cette saison, le joueur formé au Paris Saint-Germain a tapé dans l'oeil de la direction sportive londonienne. Cette dernière le considère aujourd'hui comme une potentielle signature, lui dont le potentiel important est reconnu en interne. On apprend en ce sens que le profil de l'actuel buteur du Stade Rennais correspond parfaitement à la politique de recrutement des Gunners.

Pour rappel, Arnaud Kalimuendo était déjà dans le collimateur d'Arsenal depuis un certain temps et ses dernières prestations lui ont donné beaucoup de crédit auprès des recruteurs de l'actuel deuxième de Premier League. Le transfert est encore loin d'être fait, mais difficile d'imaginer que ce serait une mauvaise chose pour lui de signer dans un tel club. Pour Rennes, son départ serait au moins l'assurance d'une belle rentrée d'argent.