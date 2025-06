Rennes joue avec les nerfs de l'ASSE pour 10ME

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a changé de directeur sportif, et ce dernier a bien l'intention de remodeler l'effectif avec Habib Beye. Mais le club breton ne fera pas n'importe quoi, ce qui risque de laisser des clubs dans l'attente, c'est le cas de l'AS Saint-Etienne.

Loïc Désiré va avoir du travail lors du mercato, car à peine arrivé de Strasbourg, le nouveau dirigeant rennais sait qu'il va falloir faire une purge suite à une année totalement démente au niveau des recrutements. Cependant, si la priorité est à un écrémage de l'effectif mis à la disposition d'Habib Beye, il va aussi falloir renforcer le Stade Rennais, notamment sur le plan offensif. Et ce lundi, L'Equipe confirme que les dirigeants bretons ont un vrai intérêt pour Zouriko Davitachvili, le joueur géorgien passé des Girondins de Bordeaux à l'AS Saint-Etienne l'été dernier. Même si l'attaquant de 24 ans n'a pas été en mesure d'éviter la relégation des Verts, ses neuf buts et huit passes décisives ont tout de même marqué les esprits, et pas qu'à Rennes.

Zouriko Davitachvili bientôt à Rennes ?

Journaliste pour le quotidien sportif, Flavien Trésarrieu affirme que si pour l'instant le Stade Rennais n'a pas avancé ses billes dans le dossier Zouriko Davitachvili, ce dernier est bien sur ses tablettes. « Les pensionnaires de la Piverdière cherchent aussi un ailier, et ils pourraient avancer sur le profil de l'explosif Zouriko Davitachvili, un joueur inconstant mais à la ligne de stats fournie cette saison avec Saint-Étienne. Même si l'international géorgien jouirait d'une certaine cote sur le marché, notamment en Turquie, aucune approche écrite bretonne n'aurait encore été formulée », précise le journaliste. Sous contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2028, Zouriko Davitachvili a une valeur estimée à 10 millions d'euros. Du côté des Verts, on doit désormais patienter pour savoir ce qu'il en sera de l'avenir de l'attaquant géorgien, au moment où celui de Lucas Stassin est également très incertain.