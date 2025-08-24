Rennes ‍: Il prend un carton rouge et finit à l'hôpital

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

L’après-midi a tourné au cauchemar pour le Stade Rennais. Une semaine après sa victoire contre l’OM, l’équipe d’Habib Beye s’est lourdement inclinée à Lorient (4-0) en jouant à neuf contre onze.

Le début de saison est décidément animé au Stade Rennais. Il y a une semaine, les Bretons avaient réussi l’exploit de s’imposer à dix contre onze face à l’Olympique de Marseille grâce à un but inscrit par Ludovic Blas dans le temps additionnel. Ce dimanche en revanche, la musique a été différente pour les hommes d’Habib Beye. Réduits à dix après l’expulsion de Camara à la 5e minute puis à neuf après celle de Wooh à la 11e, les Rouge et Noir n’ont rien pu faire et se sont lourdement inclinés (4-0). Une défaite qui va laisser des traces, mentalement mais aussi physiquement en ce qui concerne Christopher Wooh.

Christopher Wooh s'est ouvert la main

2 rouges en 10 minutes, catastrophe pour Rennes https://t.co/zoEJhjaoEC — Foot01.com (@Foot01_com) August 24, 2025

Titulaire à gauche de la défense à trois du Stade Rennais, le défenseur de 23 ans est sorti extrêmement frustré au point de s’ouvrir la main selon Benjamin Quarez, journaliste au Parisien. « Extrêmement frustré par son expulsion à Lorient cet après-midi, Christopher Wooh s’est ouvert au niveau de la main, a priori en tapant dans un mur ou une vitre. Il a dû aller se faire recoudre à l’hôpital. Il rentre avec des points de suture » publie sur X notre confrère. Autant dire que pour le Stade Rennais, les cartons rouges commencent à coûter très cher et à faire mal... dans tous les sens du terme. Un problème qu’il va vite falloir régler, car l’effectif à la disposition d’Habib Beye est en train de fondre comme neige au soleil, au fil des cartons rouges et des suspensions d’au moins deux matchs prononcées par la LFP.