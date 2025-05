Rennes ‍: Il manque de respect à Beye, la sanction tombe

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Avant la réception de l’OGC Nice ce samedi soir, le Stade Rennais a annoncé la composition de son groupe sans Kazeem Olaigbe. L’ailier belge a été mis à l’écart cette semaine à cause d’un ton trop familier avec l’entraîneur Habib Beye.

Habib Beye n’est pas là pour faire ami-ami avec ses joueurs. Attaché à la discipline, l’entraîneur du Stade Rennais tient à imposer une distance et surtout du respect entre lui et ses hommes. Mais il faut croire que Kazeem Olaigbe n’avait pas encore compris ses méthodes avant cette semaine. Ce jeudi, l’ailier de 22 ans n’a pas pu terminer la séance d’entraînement. Rien à voir avec son état physique. En réalité, le renfort hivernal s’est permis une réponse inappropriée à son coach.

🗓️ Le groupe pour la réception de Nice à 21h#SRFCOGCN pic.twitter.com/gFF6IZoe5A — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 10, 2025

Nos confrères du Parisien racontent que le Belge, pendant un exercice de passes, « aurait répondu de façon maladroite, presque familière » à Habib Beye. On ignore les mots exacts prononcés par Kazeem Olaigbe. En tout cas, l’ancien entraîneur du Red Star n’a pas du tout apprécié et l’a invité à quitter la séance. L’ancien joueur du Cercle Bruges s’est même entraîné à l’écart vendredi. On constate donc sans surprise que le joueur d’origine nigériane n’est pas convoqué pour la réception de l’OGC Nice ce samedi soir, lui qui avait pourtant débuté le match perdu à Toulouse (2-1) dimanche dernier.

Des excuses insuffisantes

A noter que Kazeem Olaigbe a présenté ses excuses à Habib Beye. Un geste apparemment insuffisant pour éviter la sanction sportive. Pour le technicien, c’est sans doute une manière de marquer son autorité dans un vestiaire qu’il côtoiera de nouveau la saison prochaine. Une option dans son contrat lui a permis de prolonger automatiquement d’une année grâce au maintien officiellement acquis. Avant de partir en vacances, Kazeem Olaigbe a donc tout intérêt à récupérer les faveurs du coach.