Rennes ‍: Habib Beye officialise sa prolongation

Présent face à la presse ce vendredi avant le déplacement à Toulouse, Habib Beye a confirmé qu’il serait toujours l’entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine.

Nommé fin janvier pour succéder à Jorge Sampaoli, Habib Beye a sorti le Stade Rennais des ronces. Tout proche de la zone de relégation au moment de son arrivée, le club breton est désormais à l’abris avec 10 points d’avance sur Le Havre, 16e et barragiste virtuel, à trois journées de la fin. Un bon parcours qui va permettre à l’ancien coach du Red Star de poursuivre l’aventure au Stade Rennais comme il l’a confirmé ce vendredi devant les médias.

Habib Beye a annoncé cet après-midi en conférence de presse d'avant-match que les clauses lui permettant de prolonger son contrat avec le Stade Rennais avaient été validées, et qu'il était désormais lié avec le club breton jusqu'en juin 2026.

« Ma clause, elle est claire, vous la connaissez, si le club est en Ligue 1, j'ai un an de contrat automatique (donc) oui, c'est officiel » a lancé l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, sourire aux lèvres. Sous sa direction, le Stade Rennais a totalise sept victoires et cinq défaites. De quoi remonter à la 11e place mais pas au-delà, et les attentes seront évidemment plus élevées la saison prochaine, ce dont le technicien de 47 ans a bien conscience.