Rennes fonce sur une pépite du football français

Après le changement de directeur sportif, le Stade Rennais a déjà déclenché les grandes manœuvres pour renforcer l'équipe d'Habib Beye. Et c'est en Allemagne que le club breton a déjà flairé le bon coup avec un jeune défenseur français.

Lorenz Assignon, jeune latéral droit du Stade Rennais, étant sur le départ pour rejoindre Stuttgart contre un montant dépassant 13 millions d'euros, le club breton ne peut pas rester le bras croisé. Nouveau directeur sportif, et donc patron du recrutement de Rennes, Loïc Désiré n'a visiblement aucun doute concernant celui qui sera à même de remplacer Lorenz Assignon au sein de l'effectif mis à la disposition d'Habib Beye. Et si Assignon part vers l'Allemagne, c'est également de ce pays que devrait venir le nouveau latéral droit du club breton. Journaliste pour Ouest-France, Guillaume Lainé révèle l'intérêt du Stade Rennais pour Kiliann Sildillia, vice-champion olympique avec l'équipe de France l'été dernier lors des JO de Paris.

Rennes a regardé les JO de Paris pour son mercato

Sous contrat avec le SC Fribourg encore un an, le latéral de 23 ans formé au FC Metz est en pole position pour venir renforcer la défense rennaise et Kiliann Sildillia pourrait rejoindre le club de Ligue 1 moyennant 10 millions d'euros. Pour l'instant, rien n'est encore fait, mais Loïc Désiré a le visiblement jeté son dévolu sur le joueur de Fribourg, et ce qui pourrait rapidement se concrétiser par une première offre de Rennes. Les grandes manœuvres commencent pour le club de la famille Pinault, après un mercato d'été 2024 qui a tourné au fiasco. En recrutant Kiliann Sildillian, le Stade Rennais reviendrait à des choix plus rationnels et moins à des paris insensés.