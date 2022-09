Rennes fixe le prix de sa pépite, c'est indécent

Dans : Rennes.

Par Marc Verti

Courtisé par plusieurs cadors européens cet été, Lovro Majer est finalement resté au Stade Rennais. Néanmoins, le joueur croate pourrait quitter le club breton en cas d'une très belle offre.

Recruté pour 12 millions d'euros en provenance du Dinamo Zagreb la saison passée, Lovro Majer s'est imposé comme l'une des révélations de l'année en Ligue 1. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 29 rencontres disputées, l'ailier de 24 ans a impressionné toutes les équipes du championnat de France. Notamment le PSG qui s'est renseigné sur l'international Croate (8 sélections) durant le mercato estival. Si Majer est resté malgré les sollicitations de plusieurs grosses écuries européennes, le Stade Rennais n'est pas fermé à l'idée de se séparer de son milieu offensif en cas d'une offre alléchante. Selon les informations de Foot Mercato, Rennes accepterait de laisser partir Majer si une offre d'environ 60 millions d'euros arrive sur le bureau du club breton.

Lovro Majer a la cote en Espagne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lovro Majer ⚽ (@lovromajer)

Les clubs intéressés par le numéro 21 de Rennes sont désormais au courant des exigences du club de la Vilaine. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lovro Majer a encore de belles et longues années devant lui à Rennes. Forcément, vu la durée de son contrat, la direction rennaise a fixé un prix indécent pour éloigner les courtisans. Mais certains clubs semblent prêts à faire des folies. L'Atletico Madrid et le FC Séville sont très intéressés par son profil polyvalent et offensif. Le FC Barcelone s'est également renseigné cet été sur lui, mais a plutôt misé sur un ancien pensionnaire de Rennes avec la signature de Raphinha pour renforcer son attaque. En cas de départ de Majer pour 60 millions d'euros, le Croate deviendra la plus grosse vente de l'histoire du Stade Rennais devant les 35 millions d'Ousmane Dembélé et de Nayef Aguerd parti cet été à West Ham.