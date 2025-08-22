Rennes envoie un flop en Suisse pour un prix dérisoire

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Prêté à Brest la saison dernière, Ibrahim Salah est de retour à Rennes depuis cet été, mais l’Egyptien ne va pas s’éterniser en Ligue 1. Son transfert au FC Bâle est en excellente voie.

Acheté pour 6,5 millions d’euros par le Stade Rennais en provenance de La Gantoise en janvier 2023, Ibrahim Salah n’a pas vraiment marqué les esprits en Bretagne. Que ce soit à Rennes ou lors de son prêt à Brest la saison dernière, l’international égyptien a globalement été décevant. C’est donc sans surprise que l’entraîneur rennais Habib Beye a acté le choix de s’en séparer durant le mercato estival et cela malgré le manque de solutions offensives au sein de son effectif. En discussions avec plusieurs clubs depuis le mois de juin, le Stade Rennais a peut-être trouvé le point de chute d’Ibrahim Salah.

Ibrahim Salah vers le FC Bâle

🇲🇦 BREAKING - Le Stade Rennais et le FC Bâle ont trouvé un accord TOTAL évalué à €2M pour Ibrahim Salah!



🏥 Au regard de son imposant salaire, une discussion importante est EN COURS pour boucler un accord personnel avec le Marocain.



✍️ Contrat de 4 ans.#mercato #dimamaghrib… pic.twitter.com/RljiwFxWvX — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 22, 2025

A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, un accord total a été entériné entre les Bretons et les Suisses du FC Bâle pour un montant de seulement 2 millions d’euros. Rennes ne retombera pas sur ses pattes un an et demi après avoir déboursé 6 millions d’euros pour l’acheter, mais l’objectif du board breton est d’économiser son important salaire. Les émoluments d’Ibrahim Salah sont d’ailleurs un frein pour le FC Bâle, qui négocie encore avec le joueur, bien que les deux parties sont d’accord pour un bail de quatre ans. L’Egyptien devra peut-être faire quelques efforts salarials pour finaliser son départ en Suisse, avec l’objectif d’y lancer définitivement sa carrière à 23 ans.