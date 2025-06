Rennes enterre les derniers espoirs de Mandanda

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Stade Rennais, Steve Mandanda va bien quitter le club breton. Les Rouge et Noir ont choisi son successeur en tant que doublure de Brice Samba la saison prochaine.

Les semaines passent et Steve Mandanda n’a toujours pas pris sa décision. Non conservé par Rennes à la fin de son contrat cet été, le gardien de 40 ans ignore s’il poursuivra sa carrière. Sa priorité concerne désormais son fils Sacha qui évolue au centre de formation rennais, et dont l’ancien Marseillais refuse de s’éloigner. « La suite ? Je ne sais pas, répondait l’ex-international tricolore au média Carré la semaine dernière. Aujourd'hui, par rapport à ma vie et à ma carrière, Sacha est ma priorité. Mon choix de vie et de carrière dépend énormément de la vie de Sacha. »

« J'ai eu une longue carrière, j'ai vécu énormément de choses. Aujourd'hui, oui j'aime le foot, j'aime le milieu du foot mais j'aime mon fils plus que tout et le plus important c'est qu'il soit épanoui et heureux. Aujourd'hui il l'est au club, dans cette ville, dans cette région. Je le vois évoluer au quotidien. La priorité pour moi, c'est lui, insistait le champion du monde 2018. On verra ce que l'avenir me réserve mais en tout cas, les décisions que je prendrai dépendront beaucoup de lui. Je ne serai pas loin de lui. »

Rennes a définitivement tourné la page

Dans l’idéal, Steve Mandanda rêve d’un revirement de situation qui verrait la direction rennaise lui proposer une prolongation. Mais sans surprise, le rebondissement n’aura pas lieu. Rennes a en effet choisi son successeur, écrit le quotidien Ouest-France. Le club travaille sur la piste Robin Risser (20 ans), le gardien appartenant à Strasbourg qui sort d’une belle saison en prêt au Red Star. Convoité par d’autres pensionnaires de Ligue 1, le Bleuet pourrait devenir la doublure de Brice Samba et pousser Dogan Alemdar ainsi que Gauthier Gallon vers la sortie.