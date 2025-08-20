Rennes ‍: Djaoui Cissé finalement transféré ‍?

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Il est l'un des jeunes rennais attendus cette saison en Ligue 1, Djaoui Cissé (21 ans) est déjà suivi par un club italien. Le milieu de terrain a récemment été verrouillé par le club breton. Mais les regards sont déjà posés sur le natif de Juvisy-sur-Orge.

Le Stade Rennais a réalisé l’une des bonnes opérations de cette première journée de Ligue 1. Les Bretons se sont offerts le scalp de l’Olympique de Marseille en infériorité numérique (1-0). Les hommes d’Habib Beye n’ont cependant pas terminé leur mercato. Dans une saison cruciale après un échec les Rouge et Noir doivent pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo. Mais il faut également repousser les concurrents concernant les jeunes joueurs du club. C’est le cas de Djaoui Cissé. Le milieu de terrain de 21 ans a la cote du côté de l’Italie. L’Inter Milan suit le jeune joueur de près.

L’Inter pense à Djaoui Cissé

Gazzetta : L'Inter s'intéresse à Djaoui #Cissé (Rennes) en alternative à Manu Koné. Le club breton vise toutefois haut pour le prix, bien plus que 30M. L'Udinese refuse une proposition de prêt pour Solet, Renato Veiga est une alternative. NEOM insiste pour #Pavard 🗞️ pic.twitter.com/qJuChAQivp — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 20, 2025

Avec beaucoup de temps de jeu lors de l’Euro espoirs cet été, Habib Beye n’a pas pris de risque avec son joueur lors de la première journée. L'entraîneur rennais a préféré le laisser au repos. « Je ne veux pas qu’avec un garçon de 21 ans, on aille trop vite dans l’intensité, parce que l’on pourrait consommer ce qu’il n’a pas encore construit. Mais il est hyper important pour nous et il le sera très vite, » a-t-il expliqué. Et cette saison pourrait être celle de l’explosion pour le jeune Djaoui Cissé. Le joueur du Stade Rennais est suivi selon la Gazzetta dello Sport par l’Inter Milan.

Les Nerazzurri sont sur la piste Manu Koné depuis quelques jours et les négociations avec la Roma ne sont pas simples. En cas d’échec, le finaliste de la dernière Ligue des champions pourrait se rapprocher du Stade Rennais concernant Djaoui Cissé. Mais les Bretons en demandent trop selon la presse italienne. Ce qui est sûr, c’est que Djaoui Cissé attire les convoitises depuis plusieurs semaines.