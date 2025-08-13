Rennes détourne Camara qui filait à Nice

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Initialement en discussion avec l’OGC Nice, le milieu de terrain, Mahdi Camara va finalement rejoindre le Stade Rennais. Le club breton est passé devant le club de la Côte d’Azur ces dernières heures. Une opération estimée à huit millions d’euros pour le joueur de 27 ans.

Le Stade Brestois va perdre un élément majeur à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Le club breton est en négociations avec le Stade Rennais concernant Mahdi Camara. La formation d’Habib Beye cherche encore quelques éléments pour compléter un effectif qui doit performer cette saison. Rennes sort d’un exercice 2024/2025 qualifié d’échec et doit se relancer cette saison. Arrivé en cours de saison, Habib Beye a son mot à dire sur le mercato des Rouge et Noir. Selon RMC Sport, c’est l’ancien joueur de l’OM qui a convaincu Mahdi Camara de rester en Bretagne.

Nice est doublé par Rennes pour Mahdi Camara

🚨EXCL Retournement de situation dans le dossier Mahdi Camara ! Rennes est passé devant Nice.



Brest et le Stade Rennais sont en négociations avancées et devraient trouver un terrain d’entente sur une indemnité de transfert autour de 8M€. Les Rennais ont un accord avec le… pic.twitter.com/TikEY3BuxV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 12, 2025

Toujours selon le quotidien français, Mahdi Camara va quitter le Stade Brestois. Le joueur de 27 était en discussions avancées avec l’OGC Nice. Mais ces dernières heures, le club de la Côte d’Azur s’est fait devancer par Rennes. Le journaliste Fabrice Hawkins a dévoilé que le transfert entre Brest et Rennes se fera aux alentours de huit millions d’euros. Mahdi Camara va s’engager pour quatre années du côté des Rouge et Noir. Après plus de 115 matchs sous les couleurs du Stade Brestois, le natif de Martigues va quitter un club avec lequel il a gravi les échelons avec, en point d’orgue, la découverte de la Ligue des champions la saison dernière. Buteur contre Salzbourg lors de la deuxième journée, l’ancien stéphanois aura contribué à la belle épopée des hommes de Eric Roy. Pour Rennes, Mahdi Camara est un renfort de plus au milieu de terrain après la venue de Valentin Rongier notamment.