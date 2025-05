Rennes ‍: Des zombies avec un maillot, Habib Beye enrage

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Après Lyon, Rennes est tombé à Toulouse samedi soir. Un revers 2-1 qui n'a pas plu du tout à Habib Beye. L'entraîneur breton a fustigé l'attitude de ses joueurs, lesquels ont été trop peu investis à ses yeux.

Les défaites anecdotiques n'existent pas pour Habib Beye. Même si Rennes n'a plus rien à jouer en Ligue 1 avec une 11e place loin de l'Europe et de la zone rouge, le jeune entraîneur n'aime pas voir son équipe perdre. Samedi soir, c'est arrivé pour la seconde fois en une semaine. Après une claque logique à Lyon, candidat à la Ligue des champions, le club breton a été battu par Toulouse 2-1. Un revers qui ne change pas la donne pour le Stade Rennais mais qui a particulièrement énervé Habib Beye. Plutôt calme et positif depuis son arrivée, le Sénégalais a sévèrement taclé ses joueurs en conférence de presse d'après-match.

Beye furieux d'avoir entraîné une équipe « morte »

Il reproche à ses joueurs leur manque d'investissement et leur agressivité défaillante sur la pelouse du Stadium, notamment en première période. « En première mi-temps, on n’a rien produit en termes d’agressivité, de personnalité. On n’est pas rentré dans le match et on les a laissés nous dominer, alors qu’il y avait un rapport d’un pour un sur le terrain où l’on aurait dû prendre le dessus par cette intensité. Il n’y a rien eu sur ces 45 premières minutes, c’est ce que j’ai dit à mon équipe. J’ai vu une équipe complètement amorphe, sans réaction. On a changé un petit peu les choses en deuxième mi-temps à travers l’intensité que l’on a mise, à travers les changements aussi. Le changement de système nous a peut-être forcés à être plus agressifs. Mais ça ne suffit pas, le deuxième but est un peu à l’image du match : on manque d’agressivité dans un duel », a t-il indiqué avant d'être plus direct.

🗣️ | Habib Beye : « J’espère juste que mes joueurs comprendront qu’il faut qu’ils soient aussi investis que ce staff qui travaille au quotidien » 😬👀 #TFCSRFC pic.twitter.com/f341zwC80N — DAZN France (@DAZN_FR) May 3, 2025

« C’est dur à accepter parce que je ne reconnais pas mon équipe et ce n’est pas cette équipe que je veux voir sur la fin de saison. C’est très vite oublier où l’on était. Si on l’oublie, on devient une équipe lambda. À la mi-temps, je leur ai dit que j’avais vu une équipe cliniquement morte. Ce sont des mots forts mais c’est ce que j’ai vu. Jusqu’à maintenant, depuis que je suis arrivé, j’ai toujours été très protecteur avec mes joueurs. Si je dis ça aujourd’hui, c’est parce que j’ai vu ces attitudes contre Lyon et je les revois ce soir », a t-il lâché espérant une réaction d'orgueil lors des deux derniers matchs. Avec Nice et Marseille au programme, Rennes devra être nettement plus solide pour ne pas prendre deux sévères claques.