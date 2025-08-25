Rennes ‍: Des problèmes dans le vestiaire, Beye sera sans pitié

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

La défaite à Lorient, avec deux expulsions en dix minutes, a remis un coup de pression sur le Stade Rennais. D'autant que selon Ouest-France, certains joueurs n'auraient pas un comportement professionnel au quotidien.

Après la victoire contre l'OM, le club breton rêvait de gagner le derby à Lorient pour s'installer en haut du classement de Ligue 1, mais c'est un scénario catastrophe que Brice Samba et ses coéquipiers ont vécu. De quoi ramener le Stade Rennais à la réalité. Et si Habib Beye avait la mine sombre au Moustoir, ce n'est pas uniquement en raison du 4-0 pris brutalement par son équipe. Car comme l'explique ce lundi Guillaume Lainé dans Ouest-France, dans le vestiaire rennais, certains joueurs n'auraient pas un comportement digne de footballeurs professionnels au quotidien. Le quotidien régional évoque notamment de retards qui se seraient multipliés. Du côté de l'entraîneur du Stade Rennais, la coupe est désormais pleine et tout le monde doit réagir le plus rapidement possible.

Rennes doit ramener de l'ordre

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 🔚



Réduits à 9 contre 11, les Rouge et Noir s’inclinent dans ce derby.#FCLSRFC 4-0 pic.twitter.com/9vQCl4Yhr4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 24, 2025

« Ce dimanche, rouge après cinq minutes pour Camara qui n’aurait peut-être pas débuté si Al Tamari, écarté à son tour, n’avait pas trouvé le moyen… d’arriver en retard vendredi au meeting de l’équipe (...) Les Rennais les collectionnent, avec quelques comportements totalement indignes de joueurs pros concernant les horaires (...) L’entraîneur n’est pas non plus aidé par la légèreté de certains, qui feraient bien de prendre mieux conscience de la chance qu’ils ont d’être salarié du SRFC, tant que c’est encore le cas », explique le journaliste de Ouest-France. Et Habib Beye a bien compris que tout cela ne faisait pas sérieux et plombait le Stade Rennais. « Cela m’agace, après, c'est une question de conscience professionnelle. Si vous ne l’avez pas dans un club comme le Stade Rennais, vous ne pouvez pas y exister sur le long terme », a prévenu le technicien du club breton.