Rennes craque pour la doublure d'Achraf Hakimi

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

A la recherche de renforts pour tenter de réaliser une saison bien meilleure que la dernière, le Stade Rennais s'est positionné sur le latéral droit marocain Zakaria El Ouahdi. Le joueur du KRC Genk fait l'objet d'une certaine concurrence.

Lors de la saison qui vient de s'écouler, le Stade Rennais a traversé vents et marées pour assurer son maintien. Cette dernière a commencé avec Julien Stéphan sur le banc, avant que ce dernier cède sa place à Jorge Sampaoli, lui-même remplacé par Habib Beye seulement deux mois et demi après sa prise de fonction. Depuis, la direction sportive rennaise a pris la décision de laisser les clés du camion à un entraineur ambitieux et, surtout, de lui laisser beaucoup plus de temps pour développer son projet de jeu. Forcément, l'objectif est de faire mieux que le dernier exercice en allant se frotter aux places européennes. Le marché des transferts étant la meilleure occasion de se renforcer, Rennes a coché le nom d'un latéral droit.

Rennes veut remplacer Lorenz Assignon

Dans l'optique de remplacer Lorenz Assignon, récemment parti au VfB Stuttgart pour 12 millions d'euros, le Stade Rennais explore différentes pistes au poste de latéral droit. Parmi elles, Zakaria El Ouahdi, indique le compte X @TikiTaka_Maroc. Selon ce dernier, les Bretons font partie des clubs intéressés à l'idée de recruter le piston du KRC Genk, qui a longtemps été courtisé par la sélection des Diables Rouges. Auteur d'une belle saison en Belgique avec 8 buts et 2 passes décisives, celui qui est devenu international marocain malgré la concurrence d'Achraf Hakimi plait également au club allemand de Wolfsburg et, depuis cet hiver, au Benfica.

Il y a quelques mois, l'écurie belge avait demandé au moins 10 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme qui n'a apparemment pas changé depuis et qui ressemble à une bonne affaire pour un joueur de 23 ans dont le contrat ne prendra fin qu'en juin 2028.