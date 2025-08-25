Rennes contacte l’ASSE pour Stassin

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Encore et toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer son équipe avant la fin du mercato d’été, le Stade Rennais s’attaque maintenant à la piste Lucas Stassin.

Dimanche, le club breton a été brutalement freiné dans son bel élan de sa victoire inaugurale contre l’OM en encaissant un très gros revers sur la pelouse de Lorient (0-4). Une claque qui a remis tout le monde en place du côté de Rennes, où la fin de mercato estival s’annonce agitée dans les deux sens. Déjà bien actif durant cet été, avec plus de 40 millions d’euros dépensés pour recruter Rongier, Merlin, Camara ou Frankowski, le SRFC prévoit encore de renforcer son effectif à plusieurs postes, notamment en attaque, où un nouveau buteur est attendu.

Rennes pense aussi à Lucas Stassin

La semaine passée, Rennes a exploré plusieurs pistes, comme celles menant à Esteban Lepaul (Angers) ou à Conrad Harder (Sporting Portugal). Mais alors que ces dossiers semblent compliqués à finaliser, la direction rennaise commence déjà à plancher sur d’autres attaquants, à l’image de Lucas Stassin. En effet, selon les informations de Transfert Radar, le club rouge et noir s’est mis en tête de recruter le buteur belge de l’ASSE. « Le Stade Rennais est venu aux renseignements concernant Lucas Stassin il y a deux jours. Le joueur est intéressé à l’idée de rejoindre la Bretagne. Rennes va-t-il passer à l’action avant la fin du mercato ? », peut-on lire sur le compte X du média foot.

Stassin attend le bon projet pour quitter l’ASSE

Auteur d’une belle première saison en Ligue 1 sous le maillot des Verts, avec 12 buts en 28 matchs, le joueur de 20 ans a été l’une des révélations du championnat en 2025. Et pourtant, Stassin est toujours à Sainté, où il évolue désormais en Ligue 2. Ciblé par plusieurs clubs durant ce mercato, l’ancien de Westerlo n’a toujours pas trouvé preneur. Après la victoire de l’ASSE contre Boulogne-sur-Mer samedi (0-1), le Belge avait laissé la porte ouverte à un départ : « Je suis encore à Saint-Étienne, on verra dans le futur, je donne tout pour l’instant ». Mais qu’en sera-t-il dans les jours à venir ? Si Rennes décide d’en faire le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo en posant 20 millions d’euros sur la table, il y a de grandes chances que le deal se fasse. Mais à l’heure actuelle, rien ne dit que le SRFC choisira le Belge plutôt que Lepaul ou Harder.