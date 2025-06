Rennes confirme avoir contacté 15 joueurs

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après une saison agitée, le Stade Rennais a tout changé dans son organisation. Et c'est désormais Loïc Désiré, le nouveau directeur sportif du club breton qui s'attaque à un mercato probablement spectaculaire.

Douzième de Ligue 1 cette saison, Rennes n'était clairement pas attendu par ses dirigeants après les lourds investissements effectués lors du marché des transferts. Mais la réalité est là, le club doit dorénavant se débarrasser de la plupart des joueurs arrivés l'été dernier, et il faudra les remplacer. Nommé au poste de directeur sportif le 18 mai dernier, Loïc Désiré s'est donc mis au travail, et il n'en manque pas. Evoquant dans Ouest-France son activité en ce début de mercato, Désiré admet qu'il a multiplié les contacts afin de répondre aux demandes d'Habib Beye. Même si le Stade Rennais ne recrutera pas tout le monde, le dirigeant de l'équipe bretonne a déjà de très nombreux joueurs dans son collimateur.

Rennes a déjà 15 joueurs sur ses listes

Rennes débute de sa grande lessive https://t.co/crnGxBBYUm — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

« Il ne faut pas croire qu’on ne s’occupe que des sorties de joueurs. On a pris contact avec une quinzaine de joueurs dans l’optique du recrutement, le travail d’identification a été fait en amont. Mais on va prendre notre temps. On va recruter, mais pas n’importe comment, pas en surpayant, et avec une ligne directrice. On est en phase avec le coach et le président sur cette stratégie », a précisé Loïc Désiré dans le quotidien régional. Selon Guillaume Lainé, qui suit l'actualité du Stade Rennais pour Ouest-France, parmi ces quinzaines de contacts pris par le club, seuls cinq ou six joueurs devraient rejoindre l'effectif d'Habib Beye pour la saison prochaine. A noter que l'entraînement reprend ce lundi à Rennes, et que sept joueurs (Omari, Ostigard, Do Marcolino, Samaké, Jaouab, Kamara, Sishuba) ont été dispensés car étant sur le départ.