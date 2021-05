Rennes : Clément Grenier annonce son départ

Dans : Rennes.

En fin de contrat avec le Stade Rennais au mois de juin, Clément Grenier ne prolongera pas en faveur du club breton.

Son départ était dans les tuyaux, il ne fait maintenant plus aucun doute. Sur son compte Instagram, Clément Grenier a confirmé son départ du Stade Rennais à l’issue de la saison. Avant la réception de Nîmes, le milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais a fait savoir que cette rencontre face au 19e de Ligue 1 serait sa dernière sous les couleurs rennaises. « C’est avec beaucoup d’émotion que je me prépare pour ma dernière avec le Stade Rennais. Tout donner ! Gagner pour ne rien regretter » a indiqué Clément Grenier dans une story sur son compte officiel. Cette saison, l’international tricolore aura disputé 22 matchs de Ligue 1 pour un total de 4 buts et 3 passes décisives.