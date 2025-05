Rennes ‍: Cet indésirable quitte le club grâce au Real Madrid

Après une excellente première partie de saison du côté du Celtic Glasgow, Kyogo Furuhashi a débarqué du côté de Rennes cet hiver. Six mois plus tard, il pourrait déjà faire ses valises.

Le mercato du côté du Stade Rennais va être dense cet été. Après une saison complètement ratée, les Bretons vont modifier les plans. Arrivé en fin de saison, Habib Beye va vouloir constituer un effectif à son image. Après un mercato hivernal où, le Stade Rennais a beaucoup dépensé pour assurer son maintien, le club va à nouveau changer de virage. Avec 46 joueurs sous contrat, il faut dégraisser. Certains noms arrivés en janvier et février vont déjà quitter le club, à l’image de Kyogo Furuhashi.

Bournemouth are keeping tabs on Rennes centre-forward Kyogo Furuhashi (30) and his teammate Adrien Truffert (23), who are both expected to leave the Brittany club this summer. (LP)https://t.co/hRRDvGRJEM