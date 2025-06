Rennes ‍: Beye éjecte un flop à 6 ME

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Depuis son arrivée en provenance de Lens à l’été 2022, Christopher Wooh ne s’est jamais vraiment installé dans la charnière du Stade Rennais. A un an de la fin de son contrat, le défenseur central n’est pas retenu par ses dirigeants qui espèrent négocier un montant intéressant pour son transfert.

Un sacré coup de balai se prépare à Rennes. En accord avec l’entraîneur Habib Beye, le nouveau directeur sportif Loïc Désiré pourrait bien enregistrer une vingtaine de départs. De nombreuses sorties devraient concerner le secteur défensif qui a déjà perdu le latéral droit Lorenz Assignon, transféré à Stuttgart, pendant que le latéral gauche Adrien Truffert s’apprête à rejoindre Bournemouth. Quant à la suite, le club breton espère se débarrasser d’éléments indésirables. On peut citer les noms de Mikayil Faye, Leo Ostigard, Warmed Omari ou encore Christopher Wooh.

A un an de la fin de son contrat, l’international camerounais (21 sélections) a compris que son avenir se situait loin de Rennes. Le défenseur central de 23 ans, absent des plans d’Habib Beye et parfois suspendu, n’a disputé que deux des 12 derniers matchs de Ligue 1 cette saison. L’ancien joueur du Racing Club de Lens a sûrement compris le message, et il n’est pas le seul. Au courant de sa situation, plusieurs équipes allemandes le suivent attentivement. Et selon les informations de TransferFeed, Trabzonspor pourrait passer à l’action avec une proposition concrète.

Wooh n'a pas répondu aux attentes

Le montant de l’offre en préparation n’est pas révélée. Mais l’équipe classée septième du championnat turc devra se montrer convaincante. Rennes ne compte pas brader son joueur et souhaite récupérer 6 millions d’euros pour son transfert. Ce serait une manière de limiter les dégâts suite à l’arrivée de Christopher Wooh à l’été 2022, lorsque les Rouge et Noir l’avaient recruté à Lens pour environ 10 millions d’euros. Trois ans plus tard, son potentiel n’est plus aussi évident.