Rennes avoue galérer pour trouver des attaquants

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le Stade Rennais aura la pression cette saison en Ligue 1. Après un exercice 2024/2025 raté, le club breton veut repartir de l’avant avec quelques changements dans l’effectif. Dans une interview pour Ouest France, le directeur sportif, Loïc Désiré s’est confié sur la fin de mercato du Stade Rennais.

Rennes sera attendu d’entrer ce vendredi 15 août pour faire face à l’Olympique de Marseille. Le club breton sort d’une saison ratée en Ligue 1 l’an passé achevée loin des places européennes. Dans cette optique, le vainqueur de la Coupe de France 2019 a bougé sur le marché estival. Arrivé avant le début de l’été, Loïc Désiré, directeur sportif du club breton a donné une interview à Ouest France ce mercredi. L’ancien responsable du recrutement à Strasbourg a fixé des objectifs ambitieux cette saison. « L’ambition du Stade Rennais est de retrouver la Coupe d’Europe. On ne peut pas dire chaque année qu’on ne prendra que des Merlin, Frankowski ou Rongier. Il y aura une jonction à faire », explique-t-il.

Difficile de remplacer Kalimuendo

💬Loïc Désiré (DS du Stade Rennais) et les recrues à l'étranger : "Le club un peu plus prêt aujourd'hui à accueillir des joueurs étrangers dans l'accompagnement hors foot. Laurent Bessière a fait venir un Player Care pour trouver des maisons ou des écoles plus rapidement." — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) August 13, 2025

Le directeur sportif a également évoqué le cas d’Arnaud Kalimuendo. L’attaquant international espoirs français a de grandes chances de quitter la Bretagne cet été. Son remplaçant n’a pas encore été trouvé. Une chose qui n’est pas simple sur le marché actuel. « Ce sont aussi les postes les plus durs à trouver, et on le sait, l’absence de Coupe d’Europe peut constituer un frein. Il y aura un renfort sûr, avec ou sans Arnaud (Kalimuendo), et on va voir pour le second. Si on boucle ce qu’on espère, on aura vraiment des choses à faire valoir dans ce championnat, » dévoile-t-il. Rennes a des offres de clubs étrangers concernant Kalimuendo. L’ancien parisien discute avec des clubs de Premier League, notamment Newcastle ou encore Brentford. Sa présence contre l’OM ce vendredi en ouverture du championnat est incertaine.