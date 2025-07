Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Très actif sur le mercato, le Stade Rennais vit une véritable transition. Plusieurs cadres ont quitté la Bretagne et Habib Beye poursuit la reconstruction de son effectif. Dans un point presse, l’entraineur de 47 ans a évoqué les pistes restantes pour l’été du côté de la Bretagne.

Après une saison compliquée, le Stade Rennais doit entamer un nouveau cycle en Ligue 1 pour l’exercice à venir. Le club breton garde sa confiance à Habib Beye arrivé en fin de saison dernière. L’ancien joueur de l’OM a fait le point sur son mercato lors d’un point presse. Il évoque également les départs des cadres lors de marché estival. « Je l’ai déjà dit, on aura un mercato ciblé. On a ciblé les joueurs que l’on souhaitait faire venir et cela prend du temps. On ne s’en cache pas, on a perdu Lorenz Assignon et Adrien Truffert et on sait que ce sont des besoins. Et demain, offensivement, si l’on venait à perdre Kali (Arnaud Kalimuendo), ou même si l’on ne le perd pas, il faut que l’on ajoute de la qualité numériquement, » explique-t-il dans des propos relayés par Ouest France.

D’autres arrivées sont attendues à Rennes

Par la suite, l’ancien joueur de Newcastle est clair, il y aura d’autres arrivées à Rennes cet été. « Avec le directeur sportif, on est très serein sur l’arrivée d’autres joueurs. Par contre, ce ne sera pas six ou sept arrivées. Si l’on a deux arrivées, ce sera très bien. Si l’on en a trois, ce sera, à mon sens, le maximum. Et après, dans un mercato, vous avez parfois une opportunité de marché pour laquelle vous vous dites qu’il faut y aller. Il peut y avoir quelque chose que vous n’aviez pas forcément ciblé qui s’ouvre, et on y va, » dévoile-t-il. Après les arrivées de Quentin Merlin et Valentin Rongier, les Rouge et Noir poursuivent leur mercato avec pour ambition de retrouver les places européennes la saison prochaine.