Rennes : Arthur Theate va être l'élu pour l'axe central

Après avoir perdu Nayef Aguerd, le Stade Rennais recherchait désespérément un remplaçant en défense centrale. Une situation qui va prendre fin puisque les Rennais ont trouvé un accord avec Bologne pour l'international belge Arthur Theate.

Rennes a enfin trouvé le défenseur central tant recherché. Alors que le Coréen Kim Min-Jae a préféré Naples au Stade Rennais, une solution de remplacement très intéressante s'offre aux Bretons. Agé de 22 ans, Arthur Theate est un joueur d'avenir en équipe nationale belge. Déjà international avec trois sélections chez les Diables Rouges, il fait le bonheur de Bologne qui a conclu son achat pour six millions d'euros. Un joueur au profil intéressant, très bon sur coups de pied arrêtés et très à l'aise balle au pied, qui est apparu sur les radars des recruteurs rennais.

Agreement reached for the transfer of centre-back #Theate from @BfcOfficialPage to @staderennais. €20m plus €2m add-ons fee. 🇧🇪⌛️