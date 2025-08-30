Rennes accélère pour Breel Embolo ‍!

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un deuxième attaquant de pointe pour terminer son mercato estival, le Stade Rennais a dû essuyer le refus de Conrad Harder. A la place, les Rouge et Noir ont maintenant jeté leur dévolu Breel Embolo.

Décidément, le Stade Rennais ne lâche pas son idée de recruter un nouvel attaquant de pointe. Avec le départ d'Arnaud Kalimuendo, la direction rennaise a rapidement pris les devants en multipliant les pistes. C'est ainsi qu'Esteban Lepaul est arrivé en provenance d'Angers contre un joli chèque de 13,5 millions d'euros. Mais ce n'est pas terminé. Car oui, les décideurs bretons ont la ferme intention d'encore recruter un numéro 9 pour permettre à Habib Beye d'avoir plusieurs alternatives selon les circonstances. Ces derniers ont tout tenté lors des jours précédents pour convaincre Conrad Harder de signer, mais les Rennais se sont heurtés à un mur. Face à cet échec, une autre piste est désormais ciblée, celle menant à Breel Embolo.

Rennes tente le coup Embolo, un dossier difficile

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato ce samedi. A seulement deux jours de la fermeture définitive du marché des transferts, le Stade Rennais a accéléré pour recruter Breel Embolo. L'attaquant de l'AS Monaco est en instance de départ et il n'a pas participé aux deux premières journées de la saison avec le reste de ses coéquipiers. Pour son recrutement, les Bretons croient en cette opportunité, notamment grâce à l'appui de Loïc Désiré, le directeur sportif, et à Habib Beye, qui a déjà parlé de son projet de jeu avec l'intéressé.

De son côté, Embolo attend impatiemment que la situation se décante, alors qu'il privilégie un départ vers le Moyen-Orient. Si un club richissime débarque avec un contrat en or, il sera difficile pour le Stade Rennais de rivaliser. Peut-être vaudrait-il mieux que le club breton travaille sur d'autres pistes en parallèle, au risque de se retrouver sans recrue au coup de sifflet final.