Rennes abandonne Stassin, Harder débarque pour 25 ME

Après s’être attaché les services d’Estéban Lepaul dans le cadre d’un transfert de 15 millions d’euros en provenance d’Angers ce jeudi soir, le Stade Rennais se prépare déjà à accueillir un nouvel attaquant. Mais celui-ci ne sera pas Lucas Stassin, pourtant pisté par le SRFC au cours des dernières heures. En effet, Sacha Tavolieri annonce que le club rouge et noir va plutôt recruter Conrad Harder. « Lucas Stassin n’ira pas au Stade Rennais. Les Bretons vont compléter l’arrivée de Conrad Harder dans les prochaines heures. Un accord est tombé avec le Sporting CP et le joueur est attendu ce week-end en Bretagne », explique le journaliste belge sur son compte X.

Proche de l’AC Milan en début de semaine, l’international danois devrait donc poursuivre sa carrière à Rennes, qui va débourser 25 ME pour le recruter en provenance de Lisbonne. L’attaquant de 20 ans est attendu dans les heures à venir pour parapher un contrat jusqu’en 2030, alors que dans le même temps, Lucas Stassin va devoir se trouver une autre porte de sortie s’il veut quitter l’ASSE avant la fin du mercato lundi prochain.