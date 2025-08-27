Rennes a trouvé son plan B après la clim Harder

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le Stade Rennais est toujours à la recherche de son numéro 9 pour cette saison. Depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo, les Bretons ont décidé de réactiver la piste Esteban Lepaul. Le SCO serait vendeur en cette fin de mercato.

Les clubs de Ligue 1 s’agitent en cette fin de mercato estival. Les formations voulant jouer le haut du tableau se renforcent. C’est le cas du Stade Rennais. La formation bretonne est toujours à la recherche de son attaquant. Habib Beye a perdu Arnaud Kalimuendo cet été. L’ancien joueur du PSG est parti du côté de Nottingham Forest. Initialement, les Rouge et Noir avaient trouvé un accord avec l’attaquant du Sporting Conrad Harder. Mais ces derniers temps, le Milan AC est passé devant le club français. Sky Italia explique que des accords verbaux ont été conclus ce lundi entre le club portugais et la formation lombarde. Une autre piste a donc été réactivée, celle d’Esteban Lepaul.

Le Stade Rennais repart sur Lepaul

🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️



❗️Rennes, sous l'impulsion de Habib Beye qui apprécie beaucoup le joueur, pousse pour recruter Lucas Stassin (👏@sachatavolieri)



❌Saint Etienne va tout faire pour conserver son attaquant 🇧🇪



✅la piste Esteban Lepaul est toujours présente, journée décisive… pic.twitter.com/1kEGuGyMRN — Sébastien Denis (@sebnonda) August 25, 2025

Ouest France dévoile dans son édition du mercredi que le SCO d’Angers a baissé ses exigences concernant son attaquant. Le club scoïste est à la recherche de liquidités sur cette fin de mercato estival. Le but, équilibrer les budgets pour cette saison 2025/2026. Ouest France précise que le Stade Rennais va donc revenir à la charge concernant l’ancien joueur d’Épinal. Initialement Angers en demande 25 millions pour laisser filer son numéro 9. Désormais, Lepaul pourrait quitter son club actuel pour une quinzaine de millions d’euros. Néanmoins, le SCO rêve de pouvoir conserver son attaquant. Alexandre Dujeux s’est exprimé avant le match contre le PSG la semaine passée. L’entraineur français veut conserver son attaquant : « J'ai envie de le garder. C’est un mec fondamental pour nous, un joueur très important. Mais aujourd’hui, je ne serais pas dans mon rôle si je disais qu’il ne faut pas le vendre, » affirme-t-il. Le quotidien régional précise que « l’option Lepaul serait une option susceptible d’aboutir d’ici la fin du mercato, fixée à lundi 1er septembre 20 h. Le lendemain du match… Angers - Rennes. » Une rencontre qui sera donc scrutée ce week-end, peut être la dernière d’Esteban Lepaul sous le maillot angevin.