Rennes a tranché, Fofana ne sera plus titulaire

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Arrivé d'Arabie Saoudite en janvier, Seko Fofana a déçu au Stade Rennais. L'ancien milieu lensois est pourtant le joueur le mieux payé du vestiaire avec 400 000 euros mensuels perçus. Néanmoins, l'Ivoirien ne sera pas protégé à Rennes la saison prochaine.

Un transfert évènement qui se transforme en fiasco total. Cador de Ligue 1 sous les couleurs de Lens, Seko Fofana est revenu en France sous les couleurs de Rennes en janvier dernier après une escapade d'un an et demi en Arabie Saoudite. Le championnat saoudien a eu un énorme impact sur le milieu de terrain ivoirien. Autrefois infatigable sur les pelouses françaises, Fofana a semblé très emprunté en Bretagne. Plusieurs kilos en trop et une influence minimale sur le jeu de son équipe, il a déçu les supporters mais surtout sa direction qui avait misé beaucoup d'argent sur lui.

Affuté ou sur le banc, Fofana sous pression

Rennes avait dépensé 20 millions d'euros pour le faire venir d'Al-Nassr et lui a offert un salaire mensuel de 400 000 euros. La rémunération la plus élevée du vestiaire avec Brice Samba, la 22e de Ligue 1 tout de même. Fofana aura tout l'été pour retrouver la forme et devenir le leader tant attendu par son club et par son entraîneur Habib Beye. Malgré son salaire XXL, l'ancien lensois ne bénéficiera d'aucun statut particulier selon les informations de Ouest-France. S'il ne progresse pas physiquement, le banc de touche l'attend à coup sûr en août.

Une menace prise au sérieux par le joueur. Ce dernier s'investit déjà beaucoup au centre d'entraînement rennais pour améliorer sa condition physique. Une initiative saluée par Habib Beye. « Je lui ai dit qu’il n’y a pas besoin d’être pressé, que l’important pour lui est de construire la performance et son niveau athlétique sur sept semaines. J’ai trouvé quelqu’un de très content de revenir, d’avoir fait cette préparation en amont. Il se sent bien. Pour tous les joueurs, on veut surtout de la continuité dans la participation aux entraînements, éviter les ruptures », a confié l'entraîneur breton aux journalistes. Fofana est prévenu alors que la jeune garde rennaise pousse derrière avec l'infernal Djaoui Cissé notamment.