Rennes a tenté un coup de folie à l’OL

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Longtemps dans l’impasse, le mercato offensif du Stade Rennais s’est décanté dans les dernières heures avec les signatures de Lepaul et d’Embolo. Le club breton a aussi tenté un très gros coup à l’OL.

Un an après le mercato frénétique de Frederic Massara, le Stade Rennais a tout changé ou presque cet été. Sous la direction d’Arnaud Pouille, Loïc Désiré et Habib Beye, le club breton a vendu pour près de 100 millions d’euros et s’est rapidement offert Frankowski, Camara, Rongier et Merlin. Le chantier de l’attaque a en revanche été très long à se dessiner pour le Stade Rennais, qui a vendu Arnaud Kalimuendo pour 30 millions d’euros à Nottingham Forest. L’ancien buteur du RC Lens et du PSG a été remplacé tardivement et ce sont finalement Esteban Lepaul et Breel Embolo qui ont posé leurs valises au Roazhon Park.

Deux recrues qui vont permettre de donner plus de poids au 3-5-2 de l’entraîneur Habib Beye, lequel avait pensé à un ancien joueur de l’OL pour renforcer son attaque. Et pour cause, le journal L’Equipe nous apprend dans son édition du jour que l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille désormais à la tête du Stade Rennais avait lancé auprès de ses dirigeants l’audacieuse idée Georges Mikautadze. Le club Rouge et Noir était bien sûr au courant des problèmes financiers de Lyon, dans l’obligation de vendre, et a tenté le coup avec l’international géorgien au même titre que le Paris FC d’ailleurs.

Rennes a approché l'OL pour Mikautadze

Les deux clubs ont reçu une réponse négative de l’OL, pour qui renforcer un concurrent en Ligue 1 avec le transfert de l’ancien Messin n’était pas envisageable. Outre Mikautadze, le Stade Rennais avait aussi sondé l’AS Monaco pour Folarin Balogun, mais le club de la Principauté compte sur son international américain et a privilégié un départ de Breel Embolo. C’est donc sur le buteur suisse que le Stade Rennais a jeté son dévolu pour épauler Esteban Lepaul. Reste maintenant à voir si cette doublette permettra aux Bretons de retrouver l’Europe à l’issue de la saison, l’objectif publiquement affiché par les Rennais.