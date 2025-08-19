Rennes a séduit Lepaul, transfert imminent

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un attaquant depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais a trouvé son homme à quelques kilomètres de là avec Estéban Lepaul. L'attaquant d'Angers accepte le transfert et le SCO est tout proche de plier dans ce dossier.

Après un tour d'Europe, Rennes va finalement mettre la main sur l'attaquant tant désiré à une heure et demi de voiture seulement. Après avoir étudié les profils de Brian Brobbey (Ajax) et Timo Werner (Leipzig) notamment, les Bretons jettent leur dévolu sur l'Angevin Estéban Lepaul. Âgé de 25 ans, il a prouvé sa valeur en Ligue 1 après une seule saison. Lors du dernier exercice, il a inscrit 9 buts pour sauver le SCO de la relégation. Il a encore montré ses talents de finisseur le week-end dernier en inscrivant le seul but du succès de son club contre le Paris FC.

Rennes devra dépenser plus de 10 ME pour Lepaul

Reste à finaliser le transfert de l'ancien joueur d'Epinal. C'est en très bonne voie selon les informations du journaliste de RMC Fabrice Hawkins. Ce dernier affirme sur X que le joueur accepte l'offre du Stade Rennais. Ne manque que l'accord financier avec Angers pour boucler le transfert. « Accord entre Rennes et Estéban Lepaul. Contrat de 4 ans. Une première offre de 10 millions d'euros a été refusée par le SCO mais Rennes va revenir avec une deuxième proposition », a t-il écrit sur le réseau social.

Rennes a les moyens d'ajouter quelques millions d'euros en plus après avoir récemment vendu Arnaud Kalimuendo pour 30 millions d'euros à Nottingham Forest. En difficulté financière depuis plusieurs mois, le SCO ne tiendra pas au-delà d'un certain montant même si Estéban Lepaul est un élément crucial pour l'entraîneur Alexandre Dujeux. De quoi faire une belle affaire pour les Rennais ainsi que pour l'attaquant qui poursuivrait sa progression avec un candidat déclaré à l'Europe.