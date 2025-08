PL ‍: Jérémy Jacquet à Liverpool, Rennes résiste

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Attraction majeure du Stade Rennais depuis la deuxième moitié de saison dernière, Jérémy Jacquet s'est attiré les convoitises de plusieurs géants de Premier League. Après Arsenal, c'est au tour de Liverpool de prendre la température.

Jérémy Jacquet est indéniablement la nouvelle sensation issue du centre de formation du Stade Rennais. Une académie qui a pris pour habitude de sortir des joueurs au potentiel dingue, lesquels sont régulièrement valorisés par les entraîneurs de l'équipe professionnelle. Ce fut par exemple les cas d'Eduardo Camavinga, Mathys Tel, Désiré Doué, ou Lesley Ugochukwu, qui ont tous connu des trajectoires radieuses avant même d'avoir 20 ans. Force est de constater que Jacquet pourrait être l'un des leurs dans les semaines à venir. Le défenseur central né en 2005, qui a déjà les deux pieds dans l'équipe première rennaise, est aux portes d'un transfert important vers la Premier League.

Jacquet s'attire la Premier League

Arsenal et Rennes négocient un étonnant transfert https://t.co/y8ZpA9brFC — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Ces derniers jours, des intérêts venus de clubs d'outre-Manche pour Jérémy Jacquet étaient rapportés par L'Equipe, le quotidien sportif français allant même jusqu'à citer Arsenal. Mais ce n'est apparemment pas tout. Selon les informations de TBR Football, Liverpool aussi a manifesté son intérêt pour la nouvelle star rennaise. Les Reds préparent sans aucun doute l'avenir, à l'heure où les rumeurs faisant état d'un départ d'Ibrahima Konaté cet été ou en 2026 continuent de faire rage. La concurrence ne s'arrête d'ailleurs pas là puisque Newcastle aussi a pris des renseignements.

Toutefois, un point commun réunit ces trois cadors anglais : tous ont reçu une réponse négative du Stade Rennais qui leur a fait savoir que Jérémy Jacquet n'était pas à vendre. Les dirigeants bretons savent certainement qu'ils ont entre leurs mains un joueur qui peut exploser la saison prochaine et ainsi augmenter sa valeur marchande en vue d'un futur marché des transferts. Reste à savoir si cela suffira pour détourner les regards de clubs richissimes comme Arsenal, Liverpool et Newcastle. En tout cas, pour le joueur, l'avenir s'annonce radieux.