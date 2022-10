Pinault en veut pour ses millions, Génésio est prévenu

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Après une entame poussive, Rennes a bel et bien lancé sa saison en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Sixièmes du championnat, les Rennais sont dans le rythme pour une nouvelle qualification européenne. Un évènement ? Non, c'est la norme pour la direction rennaise.

Fini l'OL, Bordeaux ou Saint-Etienne. L'un des temps forts du week-end de Ligue 1 se joue désormais du côté du Roazhon Park. Ces dernières saisons, le Stade Rennais est devenu l'un des poids lourds français en championnat comme en Europe. Cette saison suit bien cette dynamique. Rennes est actuellement sixième de Ligue 1 avec cinq matches sans défaite. C'est aussi bien engagé en Ligue Europa avec deux succès et un nul en trois matches de poules. A ces résultats solides, les Rennais ajoutent souvent la manière proposant un jeu offensif et intense pendant 90 minutes.

Rennes doit jouer l'Europe chaque saison désormais

Un bilan très satisfaisant pour le club breton, bien loin de ces exploits dans un passé récent. De quoi aussi conforter Bruno Génésio dans ses choix et son projet de jeu. Néanmoins, l'ancien coach de l'OL ne peut pas se reposer sur ses lauriers. En effet, dans un entretien pour Ouest-France, son président Olivier Cloarec a défini les objectifs à court et moyen terme. Rennes doit encore et toujours faire mieux, dans toutes les compétitions disputées. Surtout, les Rennais doivent s'établir définitivement dans le paysage européen. Une volonté personnelle du propriétaire, François Pinault.

[#SRFCFCDK]



⏱ 89ème minute.

🔥 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ délivre le Roazhon Park et devient le plus jeune buteur français de l'Histoire en coupe d'Europe. ✨ pic.twitter.com/Pau7fykA6S — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 8, 2022

« L’objectif, c’est d’être européen tous les ans. C’est la feuille de route que nous a donnée M. Pinault. On a un effectif qui est construit pour ça. Après, si on peut y associer la manière, comme cela a été le cas l’année dernière, on ne va pas s’en priver. Sur cette saison en particulier, au-delà du championnat, c’est de sortir des poules en Ligue Europa, et on verra bien où ça nous mène. Mais évidemment, c’est d’aller le plus loin possible dans toutes les compétitions et le plus haut possible en championnat. L’idée, c’est d’être compétitif sur les trois tableaux », a lâché le président Cloarec. Les conséquences logiques de la toute nouvelle puissance rennaise en France mais aussi plus de pression pour Bruno Génésio. De quoi rappeler peut-être son passage mouvementé à l'OL.