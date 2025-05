Passer du Barça à Rennes, c’est trop dur pour Faye

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé depuis son arrivée l’été dernier, Mikayil Faye ne baisse pas les bras. Le défenseur central du Stade Rennais n’oublie pas qu’il évoluait à un niveau nettement inférieur la saison dernière au FC Barcelone.

Alors qu’un changement d’entraîneur redistribue souvent les cartes, le départ de Jorge Sampaoli n’a pas changé grand-chose pour Mikayil Faye. Le défenseur central du Stade Rennais n’a pas non plus les faveurs d’Habib Beye. Sa situation a même empiré puisque le Sénégalais n’a disputé aucun des six derniers matchs. Difficile pour le renfort estival de s’en contenter. Mais l’ancien joueur de la réserve du FC Barcelone tient tout de même à rappeler son pari audacieux.

Rennes – Mikayil Faye : “les rumeurs sur moi, c’est juste pour les clics” [Exclu] #football https://t.co/7tTkzA2TEN — Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) May 9, 2025

« Onze matchs en Ligue 1, pas si mal pour des débuts en équipe première ? On peut dire ça, répond Mikayil Faye à Top Mercato. C’est vrai que les gens oublient que j’étais avec le Barça B. Il y a une grande différence entre jouer dans une équipe réserve et jouer en équipe première. Il y a moins d’exigence avec la réserve. Le niveau est plus élevé en Ligue 1, il y a plus de rythme, c’est plus physique avec beaucoup de courses. Les objectifs sont aussi différents. A Rennes, le club avait comme ambition d’accrocher une place européenne. Tout est différent. » Dépassé, le défenseur central de 20 ans reste néanmoins confiant. Pas question pour lui de partir malgré les rumeurs de départ à son sujet.

Faye exclut un départ cet été

« Je le lis tous les jours comme vous. Parfois, j’en rigole, a réagi la recrue à un peu plus de 10 millions d’euros. Ce qui est sûr, c’est que je suis bien au Stade Rennais, je suis focus sur les deux dernières rencontres de Ligue 1 à jouer avant les vacances. Je vais bien me reposer afin d’attaquer la prochaine saison dans les meilleures conditions. Les infos qui sortent sur mon avenir, je crois que c’est juste pour le clics. Il faut aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, c’est comme ça aujourd’hui, il faut faire avec ! » Serein, Mikayil Faye a pourtant constaté que Rennes n’hésitait pas à corriger les erreurs commises l’été dernier.