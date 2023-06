Passer à la télé avec Messi, Rennes remercie le PSG

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce de Christophe Galtier, qui a confirmé le départ de Lionel Messi cet été, les Rennais ont partagé leur admiration. Comme son entraîneur Bruno Genesio, le milieu Benjamin Bourigeaud se dit fier d’avoir affronté l’Argentin en Ligue 1.

Lionel Messi aura quand même marqué les esprits. Pas forcément du côté du Paris Saint-Germain, dont les supporters se plaignent de son implication et de ses performances. En revanche, ses adversaires ont été séduits. L’Argentin, nommé par ses pairs parmi les finalistes pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison, a reçu de beaux hommages à Rennes où l’entraîneur Bruno Genesio s’est réjoui de son passage en France.

« C’est un joueur qui aura marqué la Ligue 1, a commenté le coach breton. C’est un joueur extraordinaire, il fait partie des meilleurs de tous les temps pour moi. Forcément, avoir un joueur comme lui a été, je pense, une chance pour la Ligue 1, et pour toutes les équipes qui ont joué contre le PSG en général. Je trouve dommage qu’on dévalorise parfois un tel joueur, et qu’on puisse même arriver à le siffler et le critiquer. Avec ce qu’il a fait dans sa carrière, il mérite le plus grand respect. »

Bourigeaud regrette son départ

Sur la même longueur d’onde que son entraîneur, Benjamin Bourigeaud a également exprimé sa fierté. « Quand tu es sur le terrain, tu te rends juste compte de la chance que tu as d’évoluer sur la même pelouse que lui, parce que c’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, a encensé le milieu de terrain. C’est dommage qu’il nous quitte, qu’il quitte la Ligue 1. J’espère qu’il trouvera quelque chose de bien, mais je n’ai aucun doute là-dessus avec les qualités qu’il a (sourires) ! »

« Je ne reste pas sur ma faim parce que c’est un joueur qui est tout simplement exceptionnel, a défendu l'ancien Lensois. Il a marqué l’histoire du football. Le nombre de Ballons d’Or qu’il a, la carrière qu’il a faite… Je pense qu’on doit mettre un grand respect sur son nom. Moi, en tout cas, j’ai été ravi de pouvoir jouer contre lui. Et je sais que beaucoup de monde, dont ma famille, a été content de me voir à la télé face à ce genre de joueurs. » A croire que les adversaires du Paris Saint-Germain ont davantage profité de Lionel Messi.