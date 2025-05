Officiel ‍: Rennes annonce le départ de Massara

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Sans surprise, Frederic Massara ne sera plus le directeur sportif du Stade Rennais cet été. Le club breton a annoncé le départ du dirigeant d’un commun accord après la fin de la saison. L’Italien nommé l’été dernier subit les conséquences du mauvais recrutement et d’une saison très loin des attentes de la direction. Avant la dernière journée de Ligue 1, les Rouge et Noir occupent seulement la 11e place au classement.