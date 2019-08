Officiel : Joris Gnagnon prêté au Stade Rennais

Dans : Rennes, Mercato.

Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé le retour de Joris Gnagnon sous forme de prêt.

« Le Stade Rennais F.C. et le club du Séville FC ont trouvé un accord pour le prêt d’une saison de Joris Gnagnon. Formé au club, le joueur de 22 ans a connu la Ligue 1 Conforama avec le Stade Rennais F.C. dès la saison 2015-2016 avant de s’imposer comme titulaire régulier de l’équipe première pendant deux saisons. Après une année passée en Liga avec le Séville FC, le défenseur central est de retour à Rennes », a annoncé ce lundi le Stade Rennais, actuel leader de la Ligue 1.

« Nous sommes très heureux du retour de Joris, quasiment un an après son départ. C’est un enfant de la maison, issu du centre de formation, un amoureux du Stade Rennais. Joris a gardé un contact permanent avec tout le monde et a suivi le parcours du club la saison passée. Il a été un grand supporter. Après cette expérience au Séville FC, Joris revient avec beaucoup de détermination et d’envie pour intégrer notre effectif professionnel et apporter toutes ses qualités », s’est réjoui Olivier Létang après l’officialisation de cette opération.