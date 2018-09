Officiel : Hatem Ben Arfa signe à Rennes !

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, PSG.

Via une vidéo, le Stade Rennais a officialisé ce dimanche midi la signature d'Hatem Ben Arfa. Le joueur, libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, sera officiellement présenté aux supporters bretons avant le coup d'envoie de la rencontre face à Bordeaux, à 17h au Roazhon Park.

« Je suis content d’être ici, le projet m’a intéressé sur le plan sportif et les ambitions. J’arrive dans le club qu’il me faut, dans un club structuré avec des gens que je connais. La président m’a convaincu, je l’ai connu au PSG, on avait déjà parlé en janvier, cela a été un choix après beaucoup de réflexion. J’ai eu beaucoup de sollicitations et il fallait que je les étudie, il fallait que je prenne mon temps. Il fallait un projet qui me corresponde à tous les niveaux, et je ne regrette pas mon choix. Le président a été le plus professionnel et le plus admirable, il n’a jamais rien lâché (...) Nice ? C'était compliqué d'y retourner, c'est dur de retourner avec son ex (sourire) Physiquement, j'ai beaucoup travaillé et les tests physiques ont montré que j'ai très affûté. On a deux semaines pour bien travailler et dans deux semaine je pense pouvoir être dans le groupe contre Nice et après contre Rennes, c'est le destin », a confié, en conférence de presse, Hatem Ben Arfa, qui a signé pour un an avec une option sur une année supplémentaire.