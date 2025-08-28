Officiel ‍: Estéban Lepaul débarque à Rennes pour 15 ME

Dans : Rennes.

Dans les petits papiers depuis quelques jours, le transfert d’Estéban Lepaul au Stade Rennais est désormais officiel ! En effet, ce jeudi soir, après que l’ancien attaquant d’Angers ait validé sa visite médicale et signé son nouveau contrat, le club breton a officialisé la signature du buteur de 25 ans. « Le Stade Rennais FC et Angers SCO ont trouvé un accord pour le transfert d’Estéban Lepaul en Bretagne. C’est un contrat de quatre ans que le natif d’Auxerre, formé à Lyon, a paraphé », peut-on lire dans le communiqué du SRFC, qui a déboursé 15 millions d’euros (13,5 ME + 1,5 ME de bonus) pour s’attacher les services de l'ancien d'Epinal.

Celui qui aura la lourde tâche de succéder à Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham Forest durant cet été, est fier de signer à Rennes. « J’ai reçu un accueil très chaleureux de la part de tout le monde au club. J’ai une superbe première impression avec la découverte de ce centre d’entraînement flambant neuf, de très grande qualité. Il y a tout pour bien travailler. J’ai le sentiment de passer un pas important dans ma carrière. Je connais les idées de jeu du coach et je pense que c’est un projet dans lequel je peux m’épanouir », a lancé Lepaul, qui sera qualifié pour jouer avec Rennes dès ce week-end contre… Angers, son ancien club.