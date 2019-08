Officiel : Edouard Mendy quitte Reims et signe à Rennes !

Dans : Rennes, Mercato, Reims.

Le Stade Rennais avait annoncé ce week-end en marge du Trophée des champions qu'Edouard Mendy allait rejoindre le club breton afin de remplacer Tomas Koubek, en partance pour Augsburg. Et ce mardi, Rennes a officialisé la signature du gardien de but de Reims, lequel s'est engagé jusqu'en 2023.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais F.C. C’est la concrétisation d’échanges depuis longtemps avec le président. C’est un club ambitieux et plein d’humilité, qui se donne les moyens d’arriver à ses fins. Comme en témoigne le titre en Coupe de France et le beau parcours européen. Tout le monde ne m’a dit que du bien du club avant mon arrivée. J’ai également pu visiter les infrastructures qui sont d’un excellent niveau. J’ai vraiment hâte de faire partie de cette aventure », s'est réjoui le gardien de but international sénégalais.